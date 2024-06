Il 25enne finalese Giovanni Aleotti ha vinto il Giro ciclistico di Slovenia, centrando il successo più importante raggiunto finora, il 6° in carriera.

Leader dalla 3° tappa con un azione solitaria nel finale dov’è arrivato anche il 9° posto del pavullese Luca Covili, Aleotti non ha più lasciato la testa della classifica generale, gestendo bene le 2 tappe successive lasciandosi alle spalle per 10” Pello Bilbao e a 26” Giulio Pellizzari. Sua anche la maglia a punti. 16° posto per Luca Covili