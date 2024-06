Nel nuovo Carpi da Serie C saranno una decina in tutto i giocatori riconfermati rispetto al gruppo che ha coronato la rimonta promozione sul Ravenna. Il nuovo ds Marco Bernardi, che in settimana dovrebbe essere presentato alla stampa, è al lavoro da 15 giorni sui rinnovi e ha già ottenuto i primi due via libera, quelli dei due centrali difensivi Alessandro Calanca e di Matteo Rossini. Per il capitano sarà la quarta stagione di fila in biancorosso col primo contratto da “pro” della sua carriera, così come per Rossini, carpigiano doc. Bernardi, arrivato dal Fiorenzuola per sostituire il ds Motta, poi dovrà affrontare anche i due nodi di Andrea Mandelli e Simone Saporetti. Entrambi sono fra i riconfermati della società, ma hanno tanti estimatori in Serie D fra le squadre di vertice e il discorso rimane aperto. Non ci sono dubbi invece su Marco Forapani, che sarà una delle certezze in mediana anche in C, e Abdoulaye Sall, pronto dopo gli 11 gol dell’anno scorso a tornare in quella C già vissuta ai tempi dell’Imolese, per il suo terzo campionato di fila al Carpi. Poi mister Serpini, che ha appena firmato il nuovo contratto biennale, attenderà i 13-14 rinforzi che serviranno per una stagione che si annuncia molto impegnativa.