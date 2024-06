Nel video le testimonianze di alcuni lavoratori

Il sole cocente e la carenza di punti d’ombra in cui rifugiarsi non fanno arretrare di un solo metro il presidio che i lavoratori della Mozarc-Bellco stanno portando avanti da giorni e che intendono proseguire. Fissi lì, davanti al cancello dell’azienda a difendere il proprio posto di lavoro, determinati, con la preoccupazione nel cuore e un clima che si fa sempre più caldo tra incertezza e temperature. Per loro è arrivata tanta solidarietà e aiuto, non solo da parte delle istituzioni, ma anche di cittadini e aziende.

Dicono che, quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere ed ecco che gli uomini e le tante donne della Mozarc Bellco stanno mostrando la loro forza anche nel resistere davanti alle alte temperature estive, dove l’asfalto è già diventato rovente.