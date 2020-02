Questa mattina intorno alle 9 sui binari della stazione di Modena un uomo di 50 anni è stato investito da un treno merci. Sono ancora in corso le indagini anche se sembra confermata l’ipotesi del suicidio. Sul posto era presente la Polizia, insieme ai vigili del fuoco e al personale dell’Esercito in servizio di vigilanza nei luoghi sensibili. Il binario è stato isolato e i treni in arrivo sono stati deviati su altri percorsi. La circolazione ferroviaria non ha però subito rallentamenti.