Il Carpi deve di nuovo fare fronte all’emergenza, proprio alla vigilia di una sfida probabilmente decisiva per le residue ambizioni da primo posto della squadra biancorossa. Michele Vano va verso il forfeit e salvo miracoli non sarà nemmeno in panchina domenica con la Reggiana. L’attaccante romano era rientrato a tempo di record con il Sudtirol a inizio 2020 dopo l’operazione al ginocchio, ma ora è un problema muscolare alla coscia a metterlo ai box. D’altro canto dopo aver giocato quasi 70’ con gli altoatesini il suo percorso è stato pieno di ostacoli, con l’ora giocata a Vicenza che rimane l’ultima presenza da titolare. A Cesena soffriva già alla coscia ed è entrato nella ripresa, uscendo però dopo appena 10’ e prendendosi il giallo che gli ha fatto scontare la squalifica col Padova, mentre a Rimini, ancora dolorante, è stato gettato nella mischia solo nei 15’ finali. Senza Vano toccherà probabilmente ancora a Biasci e Cianci, ex di turno granata, sostenere il peso dell’attacco, a meno che Riolfo non rilanci Maurizi dal 1’, tenendosi l’ex Teramo per la ripresa. Occhio poi a Jelenic e Rossoni, che hanno abbandonato l’ultimo allenamento per qualche problema fisico. La loro condizione è da verificare: al posto dello sloveno si scalda proprio Maurizi, a destra invece potrebbe scalare Sabotic, altro ex granata, con Boccaccini pronto ad affiancare Ligi al centro della difesa biancorossa.