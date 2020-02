La Polizia Locale di Formigine ieri ha fermato e sottoposto a sequestro due autoarticolati superiori alle 44 tonnellate risultati privi di copertura assicurativa obbligatoria. Per i conducenti, di nazionalità italiana, è scattata una sanzione di 700 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente professionale. I due camion – intestati ad una azienda di autotrasporti con sede in Sicilia – trasportavano materiale ceramico, e sono stati individuati grazie agli occhi elettronici dei varchi OCR posti sulle principali direttrici di traffico e in grado di segnalare automaticamente alla Polizia Locale il transito di veicoli non assicurati o rubati.