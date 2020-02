Giocherà la sua 200esima partita in neroverde domenica alle 12.30 in casa della Spal Andrea Consigli, portiere del Sassuolo classe 1987. 199 presenze in campionato, da quell’esordio sfortunatissimo il 14 settembre 2014 in casa dell’Inter nella sua città natale a Milano, dove prese 7 scoppole. Il 9 febbraio 2020, a distanza di 6 anni circa, entrerà nella storia del club: solo Magnanelli e Berardi sono i neroverdi con più presenze del portiere numero 47, con il capitano che va oltre le 400. Un traguardo che Consigli spera di festeggiare con una vittoria e magari mantenendo la porta inviolata. Un primato che probabilmente è destinato ad incrementare nel tempo, dato che il contratto è in scadenza nel 2022 ma tra dirigenza e entourage del giocatore manca solo la firma sul prolungamento fino al 2024. L’accordo verbale c’è già e la firma è giusto una formalità. La società vuole continuare con il portiere e l’estremo difensore vuole probabilmente chiudere la carriera a Sassuolo, nonostante qualche sessione di mercato fa le sirene della sua Atalanta si erano fatte nuovamente vive. Contro la Spal il Sassuolo cerca di dare continuità all’ottima prova disputata contro la Roma, per incrementare la classifica. E per festeggiare il traguardo di Consigli.