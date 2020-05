Anche a Modena si svuotano finalmente i reparti dedicati ai pazienti Covid. Dopo mesi passati in apnea e dopo aver creato tali stanze nei momenti di maggiore emergenza, nei giorni scorsi la COVID Room dell’Ospedale Civile ha dimesso l’ultimo paziente positivo, mentre ieri è stata la volta della struttura al Policlinico di Modena. “Un traguardo simbolico per entrambi gli ospedali” ha spiegato il prof. Antonello Pietrangelo, Direttore del Dipartimento di Medicina Interna Generale, D’Urgenza e Post-Acuzie “che indica come con lentezza e fatica si stia tornando alla normalità, grazie al lavoro di tutti e alle misure di prevenzione e distanziamento sociale” e che gli operatori hanno voluto festeggiare organizzando un flashmob. Ad oggi sono 32 i pazienti ricoverati in Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, 17 in Degenza Ordinaria, 2 in Sub-Intensiva al Policlinico, 13 in Terapia Intensiva, di cui 4 al Policlinico e 9 all’Ospedale Civile di Baggiovara. In entrambi i nosocomi modenesi rimangono attive aree filtro per i pazienti sospetti che consentono in questo modo di mantenerli separati dagli altri.