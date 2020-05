Il rapporto fra i giovani di Carpi e l’occupazione è il cuore del lungometraggio “Se il mio lavoro fosse un film”, prodotto dall’Assessorato comunale alle Politiche Giovanili di Carpi e diretto da Federico Baracchi, che mercoledì 27 sarà online sul sito del Comune. Il docu-film è stato completato poche settimane prima dell’inizio dell’epidemia e raccoglie un’ora di interviste a studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Carpi. Circa 250 studenti dell’Ipsia Vallauri hanno partecipato a sette visite in aziende di vari comparti (meccanica di precisione, automotive, meccatronica, fonderia, moda) e in uno studio notarile, conoscendo le più importanti realtà cittadine. Nel film i ragazzi raccontano cosa pensano del lavoro, come immaginano il proprio futuro professionale e quale percezione hanno delle opportunità offerte da Carpi. Per approfondire l’argomento è stato poi individuato un gruppo rappresentativo di giovani, composto da studenti dei quattro istituti superiori e da volontari del Servizio Civile, ai quali sono stati proposti un questionario e un lavoro di gruppo presso il Teatro Comunale, per tentare una sintesi dei tanti contributi raccolti in quattro mesi di riprese.