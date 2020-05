Dopo la giornata straordinaria di sabato che ha visto il trend epidemiologico segnare per la prima volta zero nuovi casi e zero nuovi contagi, come prevedibile i malati e le vittime da coronavirus sono tornate a salire, seppur di poco nella nostra provincia. Nel modenese ieri è stato riscontrato un solo nuovo malato, si tratta di un residente nel comune di Modena, a cui si affianca una vittima: una donna 78enne di Pavullo. Il numero dei decessi in provincia raggiunge così le 465 unità. Ieri in Regione i morti causati dal Covid sono stati 8, 4 uomini e 4 donne, nessuno è stato registrato nelle province di Piacenza, Ravenna e Forlì-Cesena. Tre persone hanno perso la vita in provincia di Parma, due in quella di Bologna; una sola vittima per nei territori di Ferrara, Rimini e Reggio Emilia.

Nella giornata di ieri in tutta l’Emilia Romagna sono stati riscontrati 45 nuovi casi a fronte di 150 persone che sono uscite dalla malattia. I guariti sono diventati così più di 19 mila mentre i casi attivi, meno 113 rispetto a sabato, sono ora 4.457. A Modena dove si sono verificate altre 71 guarigioni rimangono ormai circa 350 malati effettivi.