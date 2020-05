Attualità e amarcord si mescolano come da copione nella serata di Sport Qui, il nostro approfondimento sportivo in onda alle ore 21. Ad aprire la puntata, rigorosamente in diretta, sarà Lorenzo Buconi, giornalista del sito gianlucadimarzio.com ed esperto di mercato e di Lega Pro, con cui fare il punto sul Modena che sta nascendo attorno alla conferma di Mignani e sulla ripartenza sempre più complicata del campionato di Serie C. Poi si apre la lunga pagina dei ricordi con Lorenzo Lollo, centrocampista del Venezia e già punto di forza per 4 stagioni, dal 2013 al 2017, del Carpi promosso in Serie A con 141 gare e 9 reti in biancorosso. La grande chiusura sarà affidata a Jacopo Balestri, freccia mancina del Modena di De Biasi, colonna per 4 campionati, dal 2000 al 2004, della Longobarda con 134 presenze e 3 reti. Al termine della puntata riparte la nostra settimana dedicata alle gare di gialloblù e biancorossi. Alle 22 si potrà rivedere il 2-2 dei gialloblù di Bollini, nel giorno del debutto, con il Lentigione del gennaio 2019 grazie alla doppietta di Ferrario, bomber protagonista con altre due reti anche giovedì alle 21 nel successo per 2-0 sul campo dell’Oltrepo Voghera. Mercoledì e venerdì alle 22 tocca invece al Carpi 2017-18 di Calabro in B con i due pareggi senza reti in casa col Venezia e sul campo del Cesena.