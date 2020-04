Delle 9 persone decedute 6 sono uomini, 3 sono donne. 4 vittime sono di Modena, 2 di Carpi, le altre di Castelfranco, Montefiorino e San Felice sul Panaro. Dei 37 nuovi casi positivi, sono 33 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in altri reparti e nessuno in terapia intensiva. Crescono anche i guariti: 65 in più rispetto a ieri quelli clinici, altri 45 quelli risultati negativi al doppio tampone. In totale sono così 830.

Covid-19 positivi in provincia di Modena (casi del 15 aprile 2020)

I guariti con doppio tampone più dei nuovi contagi

in isolamento domiciliare 33

ricoverati in Terapia intensiva

ricoverati in altri reparti 4

Casi totali 37

Bastiglia

Bomporto 1

Campogalliano

Camposanto 2

Carpi 3

Castelfranco E.

Castelnuovo R.

Castelvetro

Cavezzo

Concordia 1

Fanano

Finale Emilia

Fiorano M. 1

Fiumalbo

Formigine

Frassinoro

Guiglia

Lama Mocogno 1

Maranello

Marano

Medolla

Mirandola 1

Modena 15

Montecreto

Montefiorino 1

Montese

Nonantola 1

Novi 1

Palagano

Pavullo 3

Pievepelago

Polinago

Prignano 1

Ravarino

Riolunato

San Cesario S/P

San Felice S/P 1

San Possidonio 1

San Prospero

Sassuolo

Savignano S/P

Serramazzoni 1

Sestola

Soliera

Spilamberto

Vignola

Zocca

Non residenti in prov. 2

TOTALE 37

Sono inserite nel conteggio regionale 9 persone decedute

Uomo, 1928, Castelfranco Emilia

Uomo, 1954, Modena

Uomo, 1936, Carpi

Uomo, 1942, Montefiorino

Uomo, 1925, Modena

Uomo, 1940, San Felice sul Panaro

Donna, 1927, Modena

Donna, 1937, Modena

Donna, 1931, Carpi

Guariti in provincia di Modena

Si aggiungono 65 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 45 nuovi guariti

con il doppio tampone negativo.

Alla data di oggi sono 830 le persone guarite clinicamente, di cui 448 con anche il doppio

tampone negativo

Bastiglia 8

Bomporto 11

Campogalliano 7

Camposanto 1

Carpi 123

Castelfranco 30

Castelnuovo R. 23

Castelvetro 15

Cavezzo 10

Concordia 8

Fanano 1

Finale Emilia 10

Fiorano 41

Formigine 35

Guiglia 2

Lama Mocogno 3

Maranello 29

Marano 1

Medolla 3

Mirandola 16

Modena 210

Montese 2

Nonantola 17

Novi 10

Palagano 1

Pavullo 15

Polinago 2

Prignano 3

Ravarino 2

San Cesario 4

San Felice S/P 5

San Possidonio 2

San Prospero 7

Sassuolo 60

Savignano sul Panaro 3

Serramazzoni 8

Sestola 1

Soliera 21

Spilamberto 10

Vignola 18

Non residenti in prov/non noto 51

TOTALE 830