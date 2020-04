Nel video l’intervista a Claudio Boccaletti, Presidente del comparto costruzioni Lapam Confartigianato

Uno stop che rischia di mettere in ginocchio un comparto già attraversato da una crisi decennale. L’edilizia lancia l’allarme attraverso le parole del presidente del comparto costruzioni Lapam Confartigianato Claudio Boccaletti: lo stop per il coronavirus mette a rischio la sopravvivenza del 20% delle aziende. L’edilizia chiede di poter riaprire i battenti prima del 3 maggio e scandisce le sue priorità: condizioni univoche per gestire in sicurezza i cantieri; tempestiva iniezione di liquidità, pagamento dei crediti e un ‘Piano Marshall’ per le costruzioni con risorse agli enti locali per aprire subito cantieri su tutto il territorio, oltre alla semplificazione delle procedure.