Nel video l’intervista a Roberto Gelfi, Presidente sezione lattiero casearia Confagricoltura E.R.

A lanciare l’allarme è Confagricoltura Emilia-Romagna. Per il secondo anno consecutivo i produttori di latte per il Parmigiano Reggiano chiudono il bilancio in perdita con costi oltre i 75 euro al quintale. Tra le motivazioni principali, i costi di produzione del latte, mentre è rimasto invariato il prezzo alla stalla

In calo negli ultimi due anni anche i prezzi all’ingrosso a fronte di costi di produzione del latte sempre elevati, ma per Confagricoltura si avvisano segnali positivi

E’ urgente, dichiara Confagricoltura Emilia Romagna una ridistribuzione dei margini di filiera, in cui l’unica soddisfatta sembra essere la grande distribuzione che beneficia di maggiori margini di guadagno