Un dolce risveglio per i tifosi della Ferrari. La Rossa ha sorpreso tutti conquistando le prime due piazze nella gara del GP d’Australia, che in Italia gli appassionati hanno potuto seguire a partire dalle 5 di questa mattina. Una gara sontuosa da parte di Carlos Sainz, che, nonostante le condizioni fisiche precarie a causa del recente intervento per l’appendicite, è riuscito a vincere il Gran Premio, staccando dietro di lui il compagno di squadra Leclerc con il tempo finale di 1:20:26:843. Una gara iniziata subito con una notizia positiva per la Ferrari, con il ritiro per un problema ai freni di Max Verstappen, che aveva conquistato senza grossi problemi la Pole Position nella giornata precedente. Sainz e Leclerc sono stati bravi ad approfittare dell’assenza del dominatore dello scorso campionato mondiale, colorando di rosso il podio del GP australiano. E’ la terza vittoria in carriera per Sainz, che era arrivato davanti a tutti anche a Silverstone nel 2022 e, nell’ultima occasione, a Marina Bay nel 2023. Grazie al successo dello spagnolo, la Ferrari è diventata la prima scuderia ad ottenere 10 vittorie a Melbourne. Un risultato strepitoso, a due anni dall’ultima doppietta della Rossa in un Gran Premio, in Bahrain nel 2022. Nella classifica del GP d’Australia, terzo e quarto posto per le McLaren di Norris e Piastri. Quinta la Red Bull di Sergio Perez, ritirate le Mercedes di Hamilton e Russel, così come per il compagno di squadra del messicano Max Verstappen.