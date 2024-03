Nel video, l’intervista a Cristian Serpini, allenatore Ac Carpi

Dici Corticella e in casa Carpi si tocca subito ferro. Domani alle 14,30 al “Cabassi” arrivano i bolognesi, sesti a -2 dalla squadra di Serpini e forti di una tradizione positiva che li ha visto ottenere coi biancorossi 4 vittorie e un pari con successi ai rigori nelle ultime 5 sfide. Un tabù da provare a sfatare per restare in corsa per la Lega Pro. Nelle ultime due gare con Sant’Angelo e San Marino il Carpi non è riuscito nella ripresa a costruire le stesse occasioni del primo tempo. Un dettaglio su cui lavorare per completare del tutto il percorso di crescita degli ultimi mesi. Se il Corticella si presenta senza 3 squalificati, il Carpi non sta meglio, visto che tutti e quattro gli attaccanti Saporetti, Sall, Arrondini e Cortesi hanno lavorato poco in settimana per problemi fisici. Pur essendo tutti convocati, possibile che tocchi a Larhrib adattarsi al ruolo di punta.