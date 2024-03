È un ritornello che gira ormai da una settimana, dopo la conquista ufficiale dell’8° posto e dell’accesso ai playoff-scudetto: per il Modena Volley, la partita di domani al PalaBanca Sport di Piacenza (ore 18) sarà soltanto una prova generale per la sfida dei playoff contro Trento. Ed è sostanzialmente vero: lo ha detto anche coach Alberto Giuliani, che ha confessato di essere curioso di verificare a che punto è la sua squadra, dopo…la cura-Giuliani, che qualche frutto sembra averlo indubbiamente dato. Piacenza – la squadra di Andrea Anastasi occupa il 3° posto in classifica – è lo sparring-partner ideale per provare il sestetto base per mercoledì a Trento, primo appuntamento dei playoff (e da lunedì sarà aperta la prevendita per gara2 al “PalaPanini” di domenica 10 marzo). Si comincerà, quindi, con Bruno in regia, Davyskiba opposto, Rinaldi e Juantorena di banda, Sanguinetti e Brehme centrali, Gollini libero. Tutto è pronto per la prova generale dei playoff: su il sipario!