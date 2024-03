Nel video, l’intervista a Paolo Bianco, allenatore Modena FC

“Una partita con tanti stimoli”. Nella conferenza stampa pre-partita di oggi, Paolo Bianco ha definito così la sfida di domani al “Braglia” alla Cremonese, una squadra – ha dichiarato Bianco – costruita per andare in serie A. La rifinitura di questa mattina dovrebbe aver tolto gli ultimi dubbi al tecnico del Modena. Sulla carta, dovrebbero essere confermati 9/11 della squadra che ha pareggiato 2-2 a Pisa, con l’ingresso di Ponsi e Cotali al posto di Santoro e Corrado. Dunque: 3-5-2 con Seculin in porta, difesa con Riccio-Zaro-Cauz, Ponsi-Battistella-Gerli-Palumbo-Cotali nei cinque di centrocampo, Gliozzi e Abiuso in attacco. Mancheranno gli squalificati Duca e Strizzolo, ammoniti per cartellini gialli “troppo facili”, come ha dichiarato lo stesso Bianco. Risponderà la Cremonese di Giovanni Stroppa con un analogo 3-5-2: Jungdal tra i pali, Antov-Ravanelli-Bianchetti nei tre di difesa, Zanimacchia-Pickel-Castagnetti-Sernicola in mezzo, ballottaggio Johnsen-Falletti come mezzala sinistra, in attacco Coda e Franco Vazquez, detto il “Mudo”. I precedenti al “Braglia” con la Cremonese sono nettamente a favore del Modena (14 vittorie a 4 per i gialli sui grigiorossi). Fischio d’inizio alle ore 18.30. Arbitrerà Marcenaro di Genova. Come sempre, ci sarà “Diretta Stadio” live su Tvqui.