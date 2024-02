I testimoni, tanti, presenti sul posto, hanno descritto la scena come un ciak cinematografico. Una scena da film che si è consumata ieri sera intorno alle 20.50 lungo Viale Italia, non lontano dalla sede dei Vigili del Fuoco, all’altezza di via Corassori. Un’Alfa Romeo Stelvio è stata vista sfrecciare ad alta velocità lungo il viale, subito dietro, una gazzella dei Carabinieri a sirene spiegate. Una corsa forsennata, nella quale sono state colpite auto ferme al semaforo o in sosta, tutto pur di farsi largo e sfuggire ai militari. A supporto dei Carabinieri, si sono dati all’inseguimento anche gli agenti della Polizia di Stato e della locale. La corsa in auto pare sia iniziata per sfuggire a un posto di blocco dei militari, a poca distanza da dove poi è terminata, proprio in viale Italia: la vettura è finita contro un cespuglio, obbligando i malviventi ad una fuga a piedi. Durata poco, però, perché all’incrocio tra via Corassori e via Marconi è stato fermato e arrestato uno degli uomini presenti sull’Alfa. Il fuggitivo, descritto dai testimoni come di corporatura robusta apparentemente di origini slave, era ferito ed è stato medicato sul posto dall’equipe del 118. Un suo complice è stato fermato poco dopo in Viale Italia. Sul mezzo sono stati trovati vari oggetti, tra cui alcune targhe. Secondo le prime ipotesi degli investigatori, sarebbero state utilizzate per coprire le loro attività illecite.