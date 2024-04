Si avviano verso la fase conclusiva i lavori della Complanarina. A partire dal mezzogiorno di oggi è possibile tornare a circolare sul cavalcavia di strada Paganine, chiuso per consentire la costruzione del primo svincolo dell’arteria progettata per alleggerire il traffico sulle vie Vignolese e Gherbella. L’intervento è realizzato da Autostrade per l’Italia e prevede la realizzazione di un sistema a doppia rotatoria lungo il nuovo ramo della tangenziale e di un asse stradale esterno all’abitato di Paganine, oltre a un parcheggio a lato strada con pavimentazione drenante. Dopo anni di contestazioni e anche una bocciatura da parte della soprintendenza, la Complanarina ha visto aprire il proprio cantiere nell’estate del 2022 con le bonifiche belliche e l’archeologia preventiva. Dopo l’approvazione nel gennaio 2023, da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del progetto esecutivo per il collegamento di circa sei chilometri tra strada Bellaria, dove termina attualmente la complanare, e il casello autostradale di Modena sud a San Donnino, nel giugno dell’anno scorso Autostrade per l’Italia ha consegnato i lavori per la realizzazione delle opere su una prima parte delle aree. Si è partiti, appunto, con lo snodo di Paganine, che verrà totalmente concluso in questi giorni. L’opera nel suo complesso vuole rappresentare un asse alternativo all’Autosole per una ripartizione più bilanciata dei flussi veicolari.