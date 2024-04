Peccato per Gregorio Paltrinieri!

Avrebbe meritato di essere lui uno dei portabandiera dell’Italia alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024, in calendario dal 26 luglio all’11 agosto.

Purtroppo il Coni ha fatto una scelta diversa, lo ha comunicato lo stesso presidente Giovanni Malagò: i portabandiera azzurri saranno due, come già accaduto a Tokyo nel 2021 e, stavolta, toccherà alla schermitrice Arianna Errigo, 36 anni, e al campione olimpico in carica di salto in alto Gianmarco Tamberi (31 anni).

I due atleti, con un curriculum di altissimo livello, erano in lizza proprio con Paltrinieri e con Vito Dell’Aquila, 23 anni, oro di taekwondo a Tokyo (la prima medaglia d’oro italiana in quell’edizione), ma poco conosciuto al grande pubblico.

Considerato che tra le atlete in attività Arianna Errigo non ha avuto avversarie, in campo maschile sarebbe stata proprio la popolarità di Tamberi – e il fatto di essere medaglia d’oro in carica – a “bruciare” sul filo di lana Paltrinieri (oro olimpico a Rio de Janeiro 2016).

Per “anzianità e longenvità olimpica”, infatti, il quasi 30enne nuotatore carpigiano – prossimo alla sua quarta Olimpiade, la prima fu Londra 2012 – avrebbe meritato senz’altro l’onore di portare la bandiera tricolore nella cerimonia inaugurale dei Giochi di Parigi.

E invece…

Davvero un peccato per “Greg”.

Che sicuramente si rifarà nelle sue due gare olimpiche: gli 800 metri stile libero e i 10 km in acque libere.

Resta la cerimonia di chiusura dell’11 agosto, però meno prestigiosa. Per l’Italia, un posto è già assegnato alla velista Caterina Banti, oro a Tokyo,

Tra le uomini, si cerca un azzurro che sia ancora a Parigi alla fine delle Olimpiadi e poiché le gare di nuoto in acque libere, 10 km nella Senna – alle quali partecipa Paltrinieri – si disputeranno l’8 e il 9 agosto, due-tre giorni prima della cerimonia di chiusura, chissà….