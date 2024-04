Nel video intervista a Maria Grazia Modena, candidata sindaca

Per un vero cambiamento la professoressa Maria Grazia Modena chiama rapporto nella sua lista la società civile. A fronte di un Partito Democratico che ricandida buona parte della squadra dell’uscente sindaco Muzzarelli e diminuisce la percentuale di donne, la nota cardiologa vuole andare nella direzione completamente opposta, definendo proprio in questi giorni una lista con candidati estranei al mondo politico tradizionale e con una spiccata sensibilità femminile: circa il 60% della lista che va creandosi sarà costituito da donne.

La città ha bisogno di un cambio di passo vero, sostiene la nota cardiologa, con persone in grado di capirne a pieno i bisogni. Proprio per rispondere puntualmente alle necessità dei cittadini, continuano i tour della professoressa nelle zone più fragili della città e l’ascolto nella sede elettorale in viale Tassoni 123.