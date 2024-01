Nel video l’intervista ad Agostino Benassi Presidente Associazione “Il Cammino di Santa Giulia”

Promuovere e valorizzare il tratto modenese del cammino di Santa Giulia, un itinerario storico, spirituale e naturalistico evocativo della traslazione delle reliquie della martire cristiana, avvenuta in epoca Longobarda, nell’anno 762. È questo l’obiettivo dell’associazione “Il cammino di Santa Giulia”. Nel territorio modenese, il percorso si sviluppa dal Passo delle Radici a Migliarina di Carpi, passando per la Pieve di Santa Giulia di Monchio di Palagano e per la chiesa dedicata alla santa nella stessa Migliarina. Una lunghezza di circa 136 chilometri, che si inserisce negli oltre 450 chilometri complessivi di itinerario che tocca due nazioni, Italia e Francia e che attraversa, oltre all’Emilia-Romagna, anche la Toscana e la Lombardia. Un vero e proprio patrimonio, dicono i membri dell’associazione, da far conoscere e valorizzare

Con il supporto della Provincia, l’associazione promuoverà iniziative collaterali per attirare sempre più persone a vivere il cammino della santa martire, tra interesse religioso, storico e naturalistico