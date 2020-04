A causa del coronavirus il traffico a Modena è diminuito del 79%. È il dato fornito dal sito web del quotidiano Repubblica che mostra inoltre come il calo della circolazione dei mezzi su strada fosse iniziato ben prima di domenica 8 marzo, data che ha visto la chiusura di tutta la Lombardia e di 14 province compresa la nostra. Complice la chiusura della scuole e la paura del virus che iniziava a serpeggiare fra i cittadini già fra il 28 febbraio e il primo marzo si era registrato un calo del 20%. In provincia il record di diminuzione di mezzi sulle strade si è raggiunto domenica scorsa con un – 92%, un numero che secondo i dati dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale dell’Emilia-Romagna rispecchia la situazione in Regione su tangenziali e autostrade dove rispetto a un anno fa è sparito il 90% dei veicoli. La percentuale però non tiene conto dei mezzi pesanti che stanno continuando a circolare per rifornire supermercati e tutte quelle attività escluse dalla chiusura. L’Osservatorio per la sicurezza stradale per quanto riguarda la viabilità ordinaria media in Regione registra, sempre senza tenere conto dei mezzi pesanti, un -75%. Come conseguenza le chiamate agli organi di Polizia per i rilevamenti sono quasi azzerate, e i pochi incidenti che avvengono sono quasi tutti lievi, con una riduzione del 77% dei ricorsi al Pronto soccorso. Dall’1 al 27 marzo, infatti, gli incidenti mortali in Emilia-Romagna sono stati solo quattro di cui uno a Finale Emilia causato da un malore, contro i 23 dello stesso periodo del 2019. Complessivamente in regione ci sono stati 127 incidenti, a fronte dei 1.269 di marzo 2019, con un calo del 90%.