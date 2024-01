Nel video l’intervista ad Alfonso Montalbano Segretario Usmia Carabinieri

Uno strumento a tutela e protezione delle donne vittime di violenza potrebbe trasformarsi in un flop. A lanciare l’allarme è il sindacato dei Carabinieri Usmia. Nel 2023 sono aumentate anche a Modena le denunce per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, e in taluni casi è stato utilizzato il braccialetto elettronico per impedire al maltrattante o allo stalker di avvicinarsi alla vittima. Questo strumento, dotato di gps, è progettato per lanciare un allarme ogni qual volta il soggetto esce dall’area del domicilio se sottoposto agli arresti, o se si avvicina troppo a dove vive la vittima. Una prevenzione che rischia di essere vanificata, spiega Usmia, a causa di frequenti malfunzionamenti che in tutta Italia fanno pervenire veri e propri falsi allarmi

Da strumento fondamentale per la lotta alla violenza, il braccialetto elettronico rischia di essere compromettente per la sicurezza della vittima. Per questo Usmia chiede a gran voce una miglioria nei dispositivi e una più corretta e puntuale manutenzione