Nel video intervista a Filomena Acquafredda, Responsabile Energia Federconsumatori Modena

La luce seguirà presto la strada del gas. Dal primo luglio finirà anche per le bollette dell’energia elettrica il mercato tutelato e tutti gli utenti non vulnerabili passeranno al mercato libero. Una situazione che nasconde in sé insidie che possono portare ad aumenti esponenziali delle bollette, con costi del tutto fuori mercato anche rispetto ai prezzi della materia prima. Forte è la preoccupazione e soprattutto la confusione tra i cittadini su cosa accadrà. Le associazioni come Federconsumatori mettono in guardia e tentano di fare chiarezza, sottolineando come gli utenti vulnerabili resteranno in un mercato a maggior tutela, mentre chi non lo è entrerà nel servizio a tutele graduali.

Il servizio a tutele graduali rimarrà fino al 31 marzo del 2027 e per questo Federconsumatori consiglia ai modenesi di prendersi il proprio tempo per decidere quale contratto stipulare.

Tra rincari dell’energia e la fine del mercato tutelato del gas, ci sono già stati esempi di bollette folli, proprio su Modena. Persone che intimorite dal passaggio al mercato libero hanno firmato contratti a prezzo fisso che alla fine si sono rivelati molto svantaggiosi.