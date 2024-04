Modena al primo posto in regione per numero di donatori del sangue e donazioni annuali.

Un bel primato, per l’Avis provinciale, presieduta da Cristiano Terenziani, che ha presentato i risultati agli oltre cento delegati presenti all’Assemblea dell’associazione che si è svolta a Concordia, in rappresentanza delle 48 Avis comunali della provincia di Modena.

I numeri del 2023 sono straordinari: 31.794 donatori (623 in più rispetto all’anno precedente) e 56.802 donazioni in tutto l’anno.

Il “raccolto” di Modena rappresenta addirittura il 35% del fabbisogno regionale di plasma, la vera necessità per il nostro paese.

Per il presidente provinciale Terenziani si è trattato di “un anno impegnativo, ma ripagato da importanti traguardi, non solo numerici. Da poco, infatti, è entrato in piena attività il nuovo polo logistico di via Emilia Po, che consentirà una più adeguata movimentazione del materiale, del personale e dei mezzi”.

Molto soddisfatto Maurizio Pirazzoli, presidente regionale di Avis: “L’Avis di Modena ha un ruolo centrale non solo nel contesto regionale”, ha dichiarato Pirazzoli, “ma anche anche a livello nazionale, per radicamento territoriale e capacità di innovazione. L’Emilia-Romagna, del resto, si conferma al primo posto tra le grandi regioni d’Italia”.