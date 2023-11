Nel video intervista a:

Vlad Davyskiba, Schiacciatore Modena Volley

In un complicato inizio di stagione, reso ancor più ostico dalla situazione relativa all’infermeria che ha privato Modena del libero e dello schiacciatore titolare, coach Petrella si è potuto almeno parzialmente consolare con la duttilità e la consistenza di Vlad Davyskiba. Schiacciatore schierato spesso da opposto che soprattutto contro Padova ha spinto partendo dal servizio.

Domenica al Palapanini arriva la Civitanova dell’ex Zaytsev, gara dove M Vlad Davyskiba, Schiacciatore Modena Volley

odena non parte con i favori del pronostico e con pochi allenamenti a disposizione ma chissà che i 4000 del Palapanini non possano tornare a far la differenza

La differenza l’hanno fatta, e continueranno ancora a farla, Bruno e Juantorena, in grande spolvero contro Padova i due 38enni che ci hanno tenuto ancora una volta a lasciare tutti di sasso a suon di giocate da fenomeni, anche lo stesso Davyskiba.