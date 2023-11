Nel video l’intervista a Jacopo Manconi, Attaccante Modena Calcio

In questa terza pausa nazionali i tifosi del Modena hanno potuto approfittare per incontrare nuovamente i giocatori dei canarini. Ieri sera, presso lo store dello Stadio Braglia, Manconi e Zaro sono stati protagonisti di questo momento di condivisione con i sostenitori, che hanno chiesto foto e autografi ai loro beniamini. Proseguono intanto gli allenamenti della squadra di Bianco, proiettata verso i due derby contro Parma e Reggiana.

L’attaccante Manconi, ex Albinoleffe, è passato nella stagione 2016-17 dalla Reggiana, avversario del Modena il prossimo 2 dicembre allo Stadio Braglia.

Obiettivo per i canarini è ovviamente quello di rialzarsi dopo il KO contro la Sampdoria, cercando di capire in particolare cosa non abbia funzionato, con un occhio agli obiettivi stagionali della squadra di Bianco.