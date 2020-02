Mirella Freni era cittadina del mondo, ma il suo cuore e la sua casa sono sempre rimasti a Modena. Ed è proprio nella sua città natale che mercoledì si svolgeranno i funerali della grande artista, che con la sua arte ha attraversato il Novecento e i grandi palcoscenici della lirica. Oggi e domani la camera ardente di Mirella Freni nella casa funeraria Terracielo Funeral Home di via Emilia Est sarà aperta tutto il giorno, per dare la possibilità ai suoi cari e al suo vasto pubblico di dirle addio. Numerosi i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia tra questi quello di Aldo Sisillo direttore del teatro comunale, che ha ricordato quanto il pubblico amasse Mirella Freni e quanto fossero indimenticabili le sue interpretazioni o anche Donatella Pieri e Massimo Bergamini, Presidente e Direttore dell’Istituto Musicale Vecchi Tonelli che hanno omaggiato la sua voce definendola un miracolo di natura e di tecnica. La salma di Mirella Freni mercoledì 12 febbraio sarà spostata al Teatro Comunale, dove dalle 10 del mattino alle 14 verrà allestita una camera ardente per un ultimo saluto. Dal Teatro di Corso Canalgrande poi si muoverà un corteo funebre diretto in Duomo dove alle 14.30 sarà celebrata la liturgia funebre.