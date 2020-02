È un inizio settimana all’insegna del vento, quello che si apre su Modena e l’intera Emilia-Romagna. Per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato un’allerta meteo per forti raffiche. Nella nostra provincia il bollettino è arancione nei comuni montani del crinale, a partire da Palagano, Lama Mocogno, Montecreto, Sestola e Montese, salendo poi nei paesi a quota più alta. Qui i venti, avverte la Protezione Civile, potrebbero arrivare a soffiare dai 77 fino agli 88 chilometri orari. La pericolosità diminuisce, diventando allerta gialla, nelle aree collinari fino a Formigine, Castelnuovo, Spilamberto e Savignano. In questo caso le raffiche potrebbero arrivare a toccare i 74 chilometri orari. Al di là del vento, per la settimana gli esperti prevedono l’arrivo di nuove correnti sud-occidentali lungo tutto il Paese, fenomeno che farà alzare nuovamente le temperature, rendendo ancora più primaverile un inverno già mite. Già oggi le temperature massime nella nostra provincia sono previste intorno ai 15°C. Il picco di caldo è previsto però domani, quando la colonnina di mercurio arriverà a toccare i 17°. Questa nuova fase di caldo fuori stagione comincerà leggermente ad attenuarsi venerdì quando le correnti dovrebbero orientarsi da ovest-nord-ovest divenendo meno miti. Tuttavia continueremo a registrare valori termici sopra la media in un contesto ancora tipicamente primaverile.