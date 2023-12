Nel video l’intervista a Matteo Salvini, Ministro alle Infrastrutture

Così il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini è tornato sul tema del terzo mandato alle elezioni regionali e non solo. Il leader della Lega non fa mistero di essere totalmente favorevole alla sua eliminazione, cosa che permetterebbe di candidare nuovamente governatori come Luca Zaia, Giovanni Toti, ma anche il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Nei giorni scorsi gli stessi consiglieri regionali della Lega avevano auspicato la possibilità di una nuova sfida e di vittoria alle elezioni contro il governatore uscente. Ma a dire no sono Fratelli d’Italia e Forza Italia; nel centrosinistra anche la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha sempre frenato. Solo la Lega sostiene al momento le richieste dei governatori che non potrebbero più ricandidarsi. Il Carroccio ha d’altra parte interesse a non perdere territori come il Veneto o la Liguria del sodale Toti a favore di un presidente di Fratelli d’Italia. Ma Salvini non vuole parlare di “convenienza”.