Ha afferrato la borsetta di una modenese di 67 anni mentre saliva in auto, strattonandola fino a gettarla a terra; ma le urla della donna hanno attirato l’attenzione di un giovane immigrato che ha fermato il rapinatore, permettendone l’arresto da parte della Squadra Volante. È accaduto questo pomeriggio in via Padre Candido, in zona Cittadella, dove poco dopo l’episodio, oltre alla Polizia, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno portato la signora – sotto choc – al pronto soccorso per gli accertamenti.