Nel video l’intervista a Andrea De Carlo, Co-Fondatore Spot Modena

Modena per tutti e, soprattutto, per gli under 25 e dintorni.

Più o meno la stessa età dei ragazzi modenesi che, con l’azienda startup “Spot Modena”, provano a raccontare la città sui social.

Ora, dopo diversi mesi di lavoro, è stata lanciata anche l’app di “Spot Modena”, una novità assoluta per la città.

Ma da dove nasce questa idea?

Modena città vivace, sempre connessa, ricca di opportunità, in particolare promuovendo locali e attività commerciali.

Questi sono solo alcuni degli obiettivi che i fondatori di “Spot Modena” vogliono raggiungere in tempi rapidi.

Del resto, la frase-spunto la dice lunga: “Raga, cosa facciamo oggi?”