Greco al liceo classico, Matematica al Liceo scientifico, Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, Topografia per l’indirizzo ‘Costruzioni, Ambiente e Territorio’. Queste alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità2024. L’Esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione si svolge attraverso una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di mercoledì 19 giugno; il giorno seguente una seconda prova scritta, riguardante, come sempre, le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio quindi il colloquio, che ha come sempre l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente. È prevista anche una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio. All’esame di Maturità ci sarà anche la disciplina per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo dello Scientifico nella seconda prova scritta. Quest’anno, inoltre, e questa la si potrebbe definire una novità, i maturandi e le loro famiglie potranno contare anche sul supporto dei docenti orientatori che, in collaborazione con il gruppo docenti della classe, potranno aiutare a compiere scelte consapevoli, alla luce delle inclinazioni dei ragazzi e dell’offerta formativa successiva, ma anche dell’offerta occupazionale del territorio. Le Commissioni d’esame sono composte da un Presidente esterno, da tre membri esterni e da tre interni all’istituzione scolastica.