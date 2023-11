Nel video l’intervista ad alcuni partecipanti e a Nicola Maria Russo, Uil Modena e Reggio Emilia

Nuove politiche economiche e sociali per il diritto al lavoro e alla pensione, e altro ancora. Questo hanno chiesto a gran voce ancora una volta Cgil e Uil a Modena. Un serpentone di migliaia di persone ha attraversato il centro di Modena issando e indossando le bandiere sindacali di Cgil e Uil, insieme in questa manifestazione di protesta per sostenere ancora una volta, dopo lo scorso venerdì 17 novembre, il completo dissenso verso la manovra fiscale del governo. In corteo per la mobilitazione lavoratori e lavoratrici del settore privato

L’obbiettivo dello sciopero è duplice, come afferma la Cgil, sensibilizzare l’opinione pubblica sulle gravi criticità che la Legge di Bilancio firmata dal Governo Meloni, porta con sé. Pensiero condiviso dalla Uil. Attenzione particolare sulla sanità