All’interno l’intervista a Gianfrancesco Menani (Sindaco Sassuolo)

In attesa di recepire le nuove decisioni prese della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Emilia Romagna, a Sassuolo già da questa mattina è stato deciso di prorogare fino a domenica 19 aprile l’ordinanza comunale che impone la chiusura di parchi e aree verdi come il percorso Secchia. Ad annunciarlo è stato il Sindaco Menani in un videomessaggio.

Il sindaco ha anche spiegato che la prossima settimana le mascherine saranno consegnate a tutti i cittadini. Al momento a Sassuolo se ne stanno distribuendo 18mila

La tradizionale processione del Sacro Tronco che si rinnova da secoli ogni giovedì Santo ieri è saltata, e i sassolesi passeranno una Pasqua inedita alcuni lontano dai loro cari. Il sindaco Menani ha voluto fare gli auguri di buona Pasqua a tutti i cittadini