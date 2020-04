All’interno l’intervista a Paolo Negro (Emporio sociale Portobello)

L’emporio Sociale Portobello di Modena ha iniziato la consegna straordinaria di generi alimentari a circa 450 famiglie bisognose. L’emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di Covid-19 ha reso molti nuclei familiari già economicamente fragili, ancora più poveri e vulnerabili. L’emporio, gestito da Porta Aperta con l’impegno di circa 150 volontari, sta svolgendo una intensa attività di aiuto e supporto.

E’ intensa anche l’attività di coordinamento con il Comune ed il terzo settore anche a seguito del contributo erogato dal governo ai Comuni con la specifica destinazione alimentare.

E’ tanta la solidarietà da parte delle realtà agroalimentari del territorio, ma per la crescente richiesta di aiuto Portobello ha avviato una campagna di crowdfunding per farsi aiutare anche dai singoli cittadini. Una solidarietà che non si è dimenticata del periodo pasquale tanto da consentire di inserire nel paniere la colomba.