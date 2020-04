Nel pomeriggio forti folate di vento hanno interessato la zona nord della provincia. Poco dopo le 16 i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella bassa modenese, principalmente nelle zone di Concordia e Finale Emilia. Con il passare del tempo le raffiche si sono spostate verso Vignola, Carpi, Cognento e Modena. Numerose le chiamate giunte agli uomini del 115 in particolare per alberi caduti. Di rilievo l’intervento effettuato dai pompieri in via Georges Bizet a Modena dove si è verificato il distacco di onduline di copertura da un tetto e quello tra Carpi e Modena sulla strada Romana dove sono caduti numerosi rami delle alberature laterali.