E delle 10 persone decedute 5 sono uomini, 3 sono donne e di 2 persone residenti nel modenese ma decedute fuori provincia non è stato possibile recuperare i dati anagrafici. 3 vittime sono di Montefiorino, 2 di Carpi, le altre di Modena, Formigine e Spilamberto. Dei 48 nuovi casi positivi, 41 sono in isolamento domiciliare, 6 ricoverati in altri reparti e uno solo in terapia intensiva. Crescono anche i guariti: 99 in più rispetto a ieri quelli clinici, altri 34 quelli risultati negativi al doppio tampone. In totale sono così 763.

Covid-19 positivi in provincia di Modena (casi del 14 aprile 2020)

in isolamento domiciliare 41

ricoverati in Terapia intensiva 1

ricoverati in altri reparti 6

Casi totali 48

Bastiglia

Bomporto

Campogalliano

Camposanto

Carpi 7

Castelfranco E.

Castelnuovo R.

Castelvetro 1

Cavezzo

Concordia 13

Fanano

Finale Emilia

Fiorano M. 1

Fiumalbo

Formigine 1

Frassinoro

Guiglia

Lama Mocogno 3

Maranello

Marano

Medolla

Mirandola

Modena 11

Montecreto

Montefiorino

Montese

Nonantola

Novi

Palagano

Pavullo 4

Pievepelago

Polinago

Prignano

Ravarino

Riolunato

San Cesario S/P

San Felice S/P 2

San Possidonio

San Prospero

Sassuolo

Savignano S/P

Serramazzoni 1

Sestola

Soliera 1

Spilamberto

Vignola 2

Zocca

Non residenti in prov. 1

TOTALE 48

Guariti in provincia di Modena

Si aggiungono 99 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 34 nuovi guariti

con il doppio tampone negativo.

Alla data di oggi sono 763 le persone guarite clinicamente, di cui 403 con anche il doppio

tampone negativo

Bastiglia 8

Bomporto 11

Campogalliano 7

Camposanto 1

Carpi 113

Castelfranco 27

Castelnuovo R. 19

Castelvetro 15

Cavezzo 10

Concordia 7

Fanano 1

Finale Emilia 8

Fiorano 36

Formigine 33

Guiglia 2

Lama Mocogno 3

Maranello 25

Marano 1

Medolla 2

Mirandola 15

Modena 196

Montese 2

Nonantola 16

Novi 8

Palagano 1

Pavullo 14

Polinago 2

Prignano 3

Ravarino 2

San Cesario 4

San Felice S/P 5

San Possidonio 2

San Prospero 7

Sassuolo 51

Savignano sul Panaro 3

Serramazzoni 7

Sestola 1

Soliera 20

Spilamberto 10

Vignola 17

Non residenti in prov/non noto. 47

TOTALE 763