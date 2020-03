Si susseguono le iniziative di privati, anche non economiche, in favore dei sanitari modenesi in prima linea nell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bel gesto è frutto della generosità di tre aziende modenesi, Madonna Industrial Bakery, Salumificio Giovetti di Portile e Porta Aperta che per due settimane, alle 8 di mattina, consegneranno focacce, pizze, pane e salumi al Policlinico di Modena, a beneficio del personale sanitario. Già stamattina, la famiglia Madonna al completo si è presentata al Policlinico con la prima fornitura. Ad accoglierli, Francesco Allegretti, coordinatore infermieristico, che li ha ringraziati a nome di tutto il personale e della Direzione aziendale.