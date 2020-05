Anche Modena ha celebrato la Giornata mondiale dell’organizzazione di volontariato con l’alzabandiera in piazza Roma, di fronte al Palazzo ducale. In mattinata sono state issate la bandiera italiana e quella della Croce Rossa italiana sui pennoni collocati in piazza nei pressi di largo San Giorgio. All’iniziativa hanno partecipato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e una delegazione del comitato di Modena della Cri, composta dal vice presidente Marco Ranuzzi de’ Bianchi, dai consiglieri Nicolò Rubbini e Federica Bisi, dall’ispettrice del corpo infermiere volontarie Morena Ines Caleffi e dal capitano del corpo militare volontario di Croce Rossa Fabio Fangareggi, oltre a cinque volontari, in rappresentanza dell’organismo cittadino che impegna 400 persone. Presente anche il dottor Eugenio Di Ninno, medico della questura di Modena