Intervista a Alberto Bellelli, assessore Pol. Sociali e Sanità Terre d’Argine

Prendersi cura di un famigliare non autosufficiente, con condizioni di disabilità e fragilità è una funzione fondamentale in una società che si muove veloce come la nostra, ancora di più in tempo di Covid, con la pandemia che ha avuto pensati ripercussioni soprattutto sui soggetti più deboli. Per questo, nonostante le limitazioni vigenti, la Coop. sociale Anziani, con il sostegno dell’Unione Terre d’Argine ed il patrocinio della Regione, ha voluto mantenere attiva la decima edizione del “Caregiver Day”, la rassegna dedicata ai famigliari che si prendono cura di un proprio caro che necessita di ausilio di lunga durata. L’edizione si svolgerà dal 19 maggio al 6 giugno con 6 incontri digitali centrati sui temi dell’emergenza, dell’auto mutuoaiuto, dell’E-Health, del sollievo domiciliare, dell’accesso all’informazione, della dignità e autonomia della persona assistita.