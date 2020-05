Intervista a:

– Giovanni Carpaneto, presidente Tennis Club Modena

– Adriana Serra Zanetti, tecnico nazionale Tennis Club Modena

Il tennis è stato il primo sport a cui è stato dato il via libera dal Governo per la ripartenza, ora allargata anche ai non agonisti con l’ultima ordinanza regionale. Dopo due mesi anche al Tennis Club Modena è ricominciata l’attività, pur se con le limitazioni imposte dal decreto.

Il rumore della pallina che danza sul terreno è una musica soave per chi da due mesi non poteva più giocare a tennis. Il Governo ha dato il via libera agli atleti di rilievo nazionale per gli allenamenti, poi l’ordinanza regionale del governatore Bonaccini ha permesso ai circoli, come il Tennis Club Modena, di tornare a fare giocare anche i soci, seppure con tutte le limitazioni del caso. In campo si dovrà seguire una serie di norme imposte dal Covid, distanze e sanificazione in primis

I due mesi di chiusura hanno avuto anche un grave impatto economico sui circoli, che ora puntano a un graduale ritorno alla normalità