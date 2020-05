Intervista a Gustavo Savino, Direttore Medicina dello Sport AUSL Modena

Da quando lunedì è iniziata la Fase2 ed è stato dato il via libera allo sport a livello individuale numerosissime persone si sono riversate nei parchi, nei percorsi natura e nelle strade per una corsetta, una paseggiata o un giro in bicicletta. L’attività fisica, consentita solo in spazi aperti, va svolta adottando alcune misure di sicurezza per evitare il rischio di contagio da Covid-19, portando con sé una bottiglietta d’acqua per idratarsi, un gel disinfettante per le mani e soprattutto mantenendo il distanziamento sociale.