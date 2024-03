Nel video l’intervista a Prof.ssa Maria Grazia Modena, Candidata Sindaco Modena

La Professoressa Maria Grazia Modena tocca con mano il degrado e l’abbandono delle periferie, per mettere in campo azioni in grado di invertire la rotta. La nota cardiologa, candidata a sindaco in città, ha visitato ieri l’Rnord e il parco XXII Aprile, dando il via a un tour per i quartieri per comprenderne a fondo le caratteristiche e le difficoltà. Prima tappa, il noto condominio spesso teatro di degrado, quando non di veri e propri episodi di cronaca

Accompagnata dai suoi cani e da un gruppo di residenti che ben conosce la zona, la Professoressa Modena si è poi spostata al parco XXII Aprile, dove molti altri cittadini l’hanno avvicinata per spiegare cosa non va in un quartiere da sempre fragile in città. Bisogna invertire la rotta, ha detto la nota cardiologa, rendendo le periferie luoghi decorosi e belli da vivere

Non è mancata poi una stoccata all’ultimo nome sceso in campo per le amministrative, Daniele Giovanardi, una candidatura che non preoccupa la cardiologa