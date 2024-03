Nel video le interviste a:

-Grazia Baracchi, Assessora all’Educazione del Comune di Modena

-Patrizia Fravolini, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 6 di Modena

-Prof. Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’AOU di Modena

-Lucia Cavazzuti, Ex-paziente

Un video-racconto, a misura di social, per condividere l’esperienza dei servizi educativi e scolastici presenti all’interno della Pediatria del Policlinico. Ma soprattutto, la dimostrazione per tanti bambine e bambini ricoverati anche per lunghi periodi che è possibile ritrovare elementi di quotidianità anche in ospedale, a partire dalla scuola. Un nuovo, importante, tassello nel percorso dell’umanizzazione delle cure, presentato oggi dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, a braccetto con l’Istituto Comprensivo 6 e Comune.

Costante la presenza del personale medico, infermieristico e dei familiari, ma anche di professionisti che si occupano di garantire ai piccoli pazienti il diritto allo studio, permettendo loro di coltivare i propri interessi e passioni, tra spazi gioco, biblioteche e aule didattiche. Insomma, qualsiasi cosa per cercare di metterli a loro agio e limitare il più possibile situazioni di isolamento ed esclusione.