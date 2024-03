Tantissime le persone che questa mattina hanno affollato il centro storico, molti i turisti e non solo provenienti da terre lontane, ma anche da città vicine. Oltre ai tanti modenesi che amano vivere la propria città in questa veste. Modena continua ad essere molto attraente per le sue tante bellezze, infatti è considerata una città d’arte, specifica che certamente racchiude in sé le eccellenze del territorio. Tra le sue strade e attraverso i vari spazi si respira arte in senso stretto, cultura, enogastronomia, artigianalità, oltre che essere nel cuore della Motor Valley. Una terra, insomma, che sa raccontare e raccontarsi. E queste festività sono state l’occasione di renderla meta per tanti turisti. Molti quelli italiani

Ma non sono mancati quelli stranieri. Un trend in aumento che Modena registra ormai da qualche anno

Dalla Spagna e dagli Stati Uniti sulla scia appunto delle città d’arte