Nel video le interviste a:

-Immacolata Cacciapuoti, Dirigente Gestione processi Assistenziali Ausl Modena

-Anna Maria Ferraresi, Direttrice assistenziale Ausl Modena

Ne sono state attivate sette, una per ogni distretto sanitario territoriale della provincia. Sono le “Cot”, le centrali operative territoriali. Un investimento con fondi PNRR del valore di 2 milioni e 400mila euro. Ma che cosa sono nell’effettivo? I cittadini non possono direttamente accedere a queste centrali, ma l’Ausl assicura che la loro attività ha migliorato l’organizzazione complessiva e ha accelerato le procedure della corretta presa in carico di ogni singolo paziente

Le Cot sono già attivi da tempo e stanno uscendo i primi dati in grado misurare la bontà del loro funzionamento. L’ausl ha in particolare calcolato che da quando sono state attivate, si è ridotta dell’11,8% la percentuale di ricorso al re-ricovero urgente dei pazienti. Nei soli mesi di ottobre e novembre 2023 sono state quasi 3.800 le segnalazioni alla cot. Molte di queste vengono dai servizi di assistenza sociale, ma anche dai pronto soccorso e soprattutto dagli ospedali