Nel video le interviste a:

-Manuel Fulvo, Lavoratore di via Brasili

-Davide Dotti, Lavoratore di via Brasili

“Tempo qualche giorno e tutto tornerà come prima”. Segnalazioni a non finire sono quelle che arrivano ripetutamente dal parcheggio di via Brasili a Modena, al confine tra il cinema Victoria e i cancelli di Hera, divenuto da tempo terra di nessuno dove, a fare da padrone, è il degrado. I piloni del cavalcavia Cialdini si sono trasformati in un vero e proprio accampamento abusivo, con materassi, coperte e tende a nascondere le nicchie di cemento divenute dormitori per sbandati e spacciatori, come mostrano queste immagini scattate da alcuni cittadini. Questa mattina la Polizia Locale è intervenuta per far ripulire l’area. Non è la prima volta e non sarà neppure l’ultima. Di questo, sembrano esserne più che certi alcuni lavoratori della zona che, non da giorni, non da settimane ma da anni, si trovano sotto i loro occhi questa situazione di disagio.

Nonostante sia una zona parecchio trafficata, c’è addirittura chi ci pensa due volte a lasciare l’auto sotto il ponte, per evitare potenziali situazioni di pericolo. Perché non si può mai sapere.